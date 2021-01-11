السعودية اليوم / تونس تسجل 1762 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

سجلت تونس 1762 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 159 ألفا و 276 إصابة،فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و 215 وفاة.

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01:12ت م

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تونس 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسسجلت تونس 1762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 62 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 159 ألفا و 276 إصابة،فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و 215 وفاة.// انتهى //01:12ت م0163

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