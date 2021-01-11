السعودية اليوم / الأردن توقف استيراد الطيور من إيرلندا وأوكرانيا وبولندا بعد ظهور إصابات بإنفلونزا الطيور



عمّان 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

أوقفت الأردن اليوم استيراد الطيور من إيرلندا وأوكرانيا وبولندا، بعد ظهور إصابات بإنفلونزا الطيور في تلك الدول.

وأوضحت الزراعة الأردنية في بيان، أن وقف الاستيراد من تلك الدول سيمتد حتى إشعار آخر كإجراء احترازي للحيلولة دون دخول كميات من الطيور المصابة للبلاد.

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