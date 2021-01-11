السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على مواطن وثلاثة مقيمين اعتدوا على مقيم وسلبوا الأموال التي كانت بحوزته



جدة 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة - بفضل الله - تمكنت من القبض على مواطن و (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا بارتكاب جريمة اعتداء على مقيم وسلب مبلغ ( 140 ) ألف ريال كان بحوزته قيمة مشتريات لصاحب العمل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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23:46ت م

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