الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

خالد بن سلمان: ذا لاين يؤكد أننا في قلب المستقبل بفعل يسبق القول

متابعات الخليج 365 - الرياض

هنأ نائب وزير الدفاع الأمير، خالد بن سلمان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إطلاق مشروع ذا لاين في نيوم.

وقال خالد بن سلمان عبر تويتر: بفخر واعتزاز أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد على إطلاق مشروع (ذا لاين). المشروع الذي رسمه وأطلقه سيدي ولي العهد ليؤكد بأننا في قلب المستقبل بفعل يسبق القول وعمل يؤكد الحلم والأمل، وهو من المشاريع الكبرى التي تضع الإنسان أولًا وتطوّع التقنية لخدمة المجتمعات.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع مدينة “ذا لاين” في نيوم الذي يعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة “ذا لاين” مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل “ذا لاين” على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

