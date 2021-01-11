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يتسائل بعض الأشخاص عن مدى فائدة علاج انزيمات الكبد بالعسل بطريقة طبيعية حيث أن العسل يعتبر من المواد الطبيعية التي تتواجد بها الكثير من الفيتامينات والعناصر الهامة لصحة جسم الإنسان.

العسل

العسل يعتبر أحد العناصر الطبيعية الهامة لصحة الإنسان إضافة إلى هذا الأمر فهو يتميز بطعمه الطيب كما أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان ويدخل في الكثير من الاستخدامات فيتم استعماله عند الطهي ولا يتعرض للفساد سريعًا حيث أنه يحتوي على الكثير من المواد السكرية الطبيعية.

إضافة إلى ذلك فهو يعتبر فعال في التخلص من البكتيريا التي تهاجم الجسم وتسبب الإصابة بالالتهابات والأمراض المختلفة كما انه يساعد في رفع مناعة الجسم بشكل كبير.

ولذلك سنقدم لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن مدى فائدة علاج انزيمات الكبد بالعسل إضافة إلى الكثير من المعلومات الهامة عن التهاب الكبد وذلك في السطور القادمة.

التهاب الكبد

ينتج التهاب الكبد عادة من تهيج أنسجة الكبد ويمكن أن ينتج هذا التهيج أو الالتهاب عند الإصابة ببعض الفيروسات الضارة مثل فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سواء كان من النوع أ أو ب أو حالة التهاب الكبدي الوبائي ج.

إضافة إلى هذا الأمر فإن شرب المشروبات التي تحتوي على الكحول أو استعمال بعض أنواع الأدوية الطبية بشكل مفرط من الممكن أن يتسبب في الإصابة بالتهاب الكبد أو حدوث تلف به كما أن التهاب الكبد قد يؤدي غلى ظهور بعض الأعراض على المريض ومنها فقدان في الشهية إضافة إلى الإصابة بغثيان أو تقيؤ أو تغير بلون بول المريض أو الإصابة أيضًا بإسهال أو ظهولر اصفرار بالجلد أو ما يعرف باليرقان.

مدى فائدة علاج انزيمات الكبد بالعسل

في الحقيقة أنه لا يوجد أي دليل علميعلى صحة تناول العسل لعلاج أنزيمات الكبد إلا أن العسل له فوائد للكبد بشكل عام فوفقًا لدراسة طبية حديثة قد تمت على مجموعة من الأرانب تعاني من اضطراب في وظائف الكبد والمرارة والقناة الصفراوية حيث تم إعطائهم العسل بمعدل 10 مليجرام لكل كيلو من وزن الأرنب ثم تم أخذ عينة من الكبد وتم فحصها.

وقد تبين من خلال هذا الفحص أن العسل له قدرة فعالة في التسريع من شفاء الأنسجة التي تتواجد في الكبد حيث أن العسل يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا وغيرها إضافة إلى ذلك فإن العسل يتواجد به عناصر فعالة قادرة على منع الإصابة بتلف انسجة الكبد التي يمكن أن تظهر عند انسداد القناة الصفراوية.

أسباب ارتفاع انزيمات الكبد

هناك بعض الأسباب الهامة التي يمكن أن تؤدي الى ارتفاع أنزيمات الكبد ومن أهمها ما يلي:

وجود التهاب في البنكرياس.

وجود التهاب في المرارة.

بعض العوامل الوراثية التي تزيد فرص افصابة بانزيمات الكبد.

تناول بعض الأدوية بشكل مفرط مما يؤثر على الكطبد بشكل كبير.

تزيد فرص افصابة عند مرضى السكري.

الإصابة بفرط الوزن لدى بعض الأشخاص.

نصائح تساعد في علاج انزيمات الكبد

هناك بعض النصائح الهامة التي تساهم في علاج انزيمات الكبد ومن أهمها ما يلي:

تناول بعض المكملات الغذائية التي تساعد إعادة بناء خلايا الكبد وتساعد على خفض معدل أنزيمات الكبد.,

الحرص على ممارسة التمارين الرياضية البسيطة مثل المشي وغيرها مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية بجسم الإنسان.

الحرص على تناول الشاي الأخضر فهو يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة الهامة لصحة جسم الإنسان وتقوية المناعة بشكل كبير.

البعد عن استنشاق المواد الكيميائية التي تستعمل في التنظيف واستبدالها بمواد طبيعية حتى لا تؤثر على الجسم بشكل عام وعلى صحة الكبد بشكل خاص.

تناول الثوم يعتبر من الأمور الهامة التي تساعد على تحفيز وتطهير الكبد من السموم.

تناولالفواكه الحمضية مثل الجريب فروت وسلطة الجزر والبنجر وغيرها.

ينصح الخبراء بإضافة الكركم إلى الأطعمة المتنوعة التي تتناولها خلال اليوم مما يساعد في تنقية الكبد من السموم.

ابتعد عن التدخين وعن الأماكن التي يتواجد بها الدخان بشكل عام حتى لا تصاب بأي تلوث.

يجب تناول الأسماك للحصول على الأوميجا 3 التي تعتبر مسؤولة عن تحليل الدهون الثلاثية حتى يكون الكبد قادر على القيام بالوظائف التي تتعلق به.

البعد عن تناول المواد السكرية والحلويات التي يمكن أن تؤدي إلى تعب الكبد.

يجب الحرص على الاهتمام بنظام غذائي صحي يحتوي على العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

تناول اللحو قليلة الدهون إضافة إلى الدواجن للحصول على قدر كافي من البروتينات الصحية اللازمة للجسم.

ابتعد بقدر الإمكان عن الأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة مما يؤثر على الجسم بشكل كبير.

يجب الحرص عند تناول أي أدوية طبية ويجب الحصول على استشارة الطبيب حتى لا تسبب أثر سلبي على صحتك.

يجب الابتعاد ع تناول المكسرات لأنها من أكثر الأطعمة التي تزيد من أنزيمات الكبد لدى المريض.

هل من الممكن أن يؤدي تناول العسل إلى ضرر الكبد

على الرغم من الفوائد التي تم التعرف عليها مسبقًا لتناول العسل بالنسبة للكبد إلا أن تناول العسل لمرضى الكبد يجب أن يكون بنسب معتدلة فقد سجلت حالة لامرأة كبيرة في السن يصل عمرها غلى حوالي 89 عام قد تناولت قدر عالي من العسل مما أدى إلى إصابتها بالتهاب حاد في الكبد إضافة غلى الإصابة ببعض الأعراض الصحية الأخرى مثل بطء نبضات القلب وارتفاع معدل حرارة الجسم وغثيان وقيء وزيادة أنزيمات الكبد.

ولذلك يجب الحذر من تناول العسل بكميات مفرطة أو دون استشارة الطبيب المعالج حتى لا يؤدي إلى أي نتائج عكسية على الجسم فبالرغم من أن العسل يعتبر من العناصر الطبيعية إلا أنه قد يؤدي الإفراط في تناوله غلى العديد من المشاكل الصحية للمريض.

Source almowaten

