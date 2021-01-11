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العديد من الأشخاص يتسألون ما هو نبات الخولنجان وكيفية استخدامه لأنه عنصر مهم جدا للإنسان، حيث أنه من النباتات التي تعمل على قلة الإصابة بالحمى وأيضًا يعمل تقليل الإصابة بمرض الزهايمر.

ما هو نبات الخولنجان ؟

يقدم لكم موقع المواطن معرفة ما هو نبات الخولنجان:

هو عشب يشبه إلى حد بعيد الزنجبيل والكركم.

يعتبر نبات الخولنجان من النباتات المعمرة، ويتكون شكلها من سيقان يبلغ طولها حوالي 91 سم.

وايضا تغطيها طبقة رقيقة من الأوراق فوق السيقان، وبعض الأزهار بيضاء متعرجة الشكل.

ولكن حولها بعض الخطوط الحمراء الزاهية.

الجذور المستخدمة في هذا النبات قوية وليست ناعمة، وتحيط بها حلقات صفراء أو بيضاء.

الخولنجان هو نبات يستخدم كتوابل لاحتوائه على مجموعة متنوعة من النكهات منها الحارة والقوية والحمضية والترابية.

أصل هذا النبات هو القارة الآسيوية، لذلك فهو مستخدم على نطاق واسع في الصين والهند.

نبات الخولنجان من التوابل الرئيسية للصين وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.

يحتوي نبات الخولنجان على العديد من المواد الفعالة، والتي يمكن تمييزها عن الزنجبيل والكركم.

فوائد نبات الخولنجان

يحتوي جذر الخولنجان على الكثير من مضادات الأكسدة، وهي مركبات نباتية تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض، هذا مرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، ومن بعض فوائدها ما يلي:

تقليل الالتهابات يحتوي نبات الخولنجان الطبي على خصائص تقليل الالتهاب، كما أنه يعمل على خفض مستوى التهاب القولون من خلال تقليل الأضرار التي تلحق بالأنسجة، بالإضافة إلى تقليل مؤشرات السيتوكينات التي يسببها الالتهاب، ومن خلال تنظيم الإجهاد التأكسدي الذي يقلل من أكسدة الدهون، يتم استعادة مستوى مضادات الأكسدة في القولون إلى المستويات الطبيعية.

مقاومة البكتيريا مزيج من خلاصة الخولنجان والنباتات الأخرى يمكن أن يقلل من الالتهابات الميكروبية، مثل (المكورات العنقودية الذهبية، الليستريا المستوحدة، الإشريكية القولونية، والسالمونيلا التيفيموريوم في الفئران)، قد يكون هذا التأثير بسبب انخفاض محتوى هذه المركبات الميكروبية، ويعتقد أن استخدام هذا المستخلص مع النباتات الأخرى قد يساعد في الحفاظ على الغذاء، ولا يزال هذا التأثير بحاجة إلى مزيد من البحث.

فوائد عامه لنبات الخولنجان

التقليل من الإصابة بالحمى.

الحد من الالتهابات.

تخفيف حدوث التشنجات.

يعمل على زياده الخصوبة تمد الرجال.

يخفف أعراض التهابات المفاصل مثل الركبة.

يعمل على الحد من مرض الزهايمر.

القيمة الغذائية لنبات الخولنجان

بعد أن أوضحنا لك ما هو نبات الخولنجان، يجب توضيح بعض القيم الغذائية المهمة له؟ يحتوي الخولنجان على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، ومنها:

يحتوي كل 100 جرام من الخولنجان على 71 سعرة حرارية.

يحتوي على 15 جرام من الكربوهيدرات.

تحتوي على 2 جرام من الألياف.

يوجد بها جرام واحد من الدهون.

تحتوي على 54 جرام من فيتامين سي.

رغم أن لهذا العشب قيمة غذائية كثيرة لا ينصح باستخدامها الحوامل والمرضعات.

كيفية استخدام نبات الخولنجان في الطب قديم

منذ القدم استخدم العرب نبات الخولنجان لإطعام المواشي وشرب الحليب وسلقها للوقاية من نزلات البرد والسعال.

كما أن تم استخدام نبات الخولنجان كمشروب لهضم الطعام، والقضاء على الغازات في المعدة،

وأيضا تعمل تعزيز الأداء الجنسي للذكور، وعلاج آلام الكلى، ومنع الشيخوخة.

ايضا تم اتستخدم هذا النبات في الطب الصيني التقليدي منذ آلاف السنين.

حيث يمكنها تدفئة جسم الإنسان في الشتاء البارد وخلطها مع أعشاب أخرى مثل الكاردان لعلاج آلام المعدة والإسهال.

يتم استخدامه في الهند لعلاج وتقوية المعدة وتقوية الأعصاب وعلاج الإفراط في تناول الطعام

وايضا تعمل على علاج آلام المعدة والحمى والتهاب المفاصل.

حيث تم نقله من العلماء العرب إلى الدول الغربية منذ أكثر من ألف عام،

تم استخدمه في الدول الغربية لعلاج الغازات وآلام المعدة وعسر الهضم وأمراض اللثة، مثل الالتهابات والتقيؤ الذي يصيب الفم واللثة، وعلاج الدوخة.

كيفية استخدام نبات الخولنجان في الطب الحديث

أثبتت أحدث الأبحاث العلمية في مجال الطب الصيني الحديث أن أعشاب الخولجان.

أيضا تلعب دورًا مهمًا في علاج البكتيريا، لأنها تعتبر ذات تأثير مضاد قوي للفطريات.

قامت روسيا بصنع مستحضرًا طبيًا وظيفته الرئيسية تدفئة الجسم، ويعتبر من الأعشاب التي تقوي الجهاز الهضمي وتصد الغازات.

وفقًا لآخر الأبحاث عند علاج أعشاب الخليج الجرعة الصحيحة التي يجب اتباعها هي 1.5 جرام في اليوم على الأكثر.

أهمية نبات الخولنجان للوقاية من مرض السرطان

تتمتع عشبة الخولنجان بقدرة قوية على مقاومة الخلايا السرطانية المختلفة.

حيث يمكنها التحكم في نمو خلايا سرطان المعدة، وسرطان الدم، وسرطان الجلد، وسرطان القولون أو سرطان الثدي، لذلك لها تأثيرات كبيرة في هذا الصدد.

فوائد استخدام نبات الخولنجان كمسكن للألم

يتم استخدامه كمسكن لتخفيف الآلام الناتجة عن هشاشة العظام.

يمكن استخدامه أيضًا لتخفيف آلام الركبة.

فوائد استخدام نبات الخولنجان للمناعة

يحتوي نبات الخولنجان بعض المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على حماية الجسم.

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في نبات الخولنجان أن تخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

كما انه يقلل من السكر وتحسن الذاكرة بشكل كبير، وبالتالي تحمي جسم الإنسان من أمراض القلب.

الأثار الجانبية التي يسببها نبات الخولنجان

عند افراط استخدام نبات الخولنجان بنسبة كبيرة تحدث بعض الأثار الجانبية، ومن هذه الأضرار التي يسببها نبات الخولنجان ما يلي:

زيادة حموضة المعدة.

قد يحدث تسمم معوي شديداً.

الإسهال.

اضطرابات المعدة.

فقد الطاقة من الجسم.

Source almowaten

