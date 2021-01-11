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يوجد العديد من النباتات التي تختلف أهميتها عن الأخرى، حيث أن الكثير يتسأل ما أهمية حبة البركة ؟ لأن لها دورآ مهمآ للجسم والبشرة.

معلومات عن حبة البركة

يقدم لكم موقع المواطن فيما يلي معلومات عن ما أهمية حبة البركة ؟:

تنضم حبة البركة إلى جنس الكأس، والذي يصنف ضمن النباتات المزهرة السنوية ويعرف بأسماء مختلفة، مثل الحبة السوداء والكمون الأسود.

حيث أنها نشأت في جنوب شرق آسيا، وتم استخدامها في مصر القديمة، وبعض الدول الاخرى.

تحتوي حبة البركة على أزهار بيضاء، أو الزرقاء الرمادية.

حيث يبلغ ارتفاعها ما بين 30 إلى 60سم.

كما أن أوراقها خطية اي على هيئة خيوط.

كما أن حبة البركة تحتوي على غلاف تغطي بذورها، حيث أن يبلغ حجمها ما بين 1 إلى 2 مليمتر.

ايضا يتم استخدام بذور حبة البركة في الطب.

ما أهمية حبة البركة ؟

لا شك أن حبة البركة لها فوائد عديدة لجسم الإنسان، فإذا أردنا أن نعرف أهمية حبة البركة فلابد من فهم فوائدها ومنها:

مضادة للجراثيم والبكتيريا حيث أنها تعمل على تقوية المناعة والقضاء على العديد من الأمراض التي قد تصيب جسم الإنسان، وذلك لأن حبة البركة تحتوي على زيوت مهمة وعناصر فعالة مضادة للأكسدة.

الحد من الكوليسترول الضار للصحة حيث أن حبة البركة تلعب دوراً مهماً للتحكم في انخفاض مستوى الكولسترول، كما أنها تساعد في تحكم ضغط الدم بالجسم، كما أنها تحافظ على القلب.

علاج التهاب الحلق تحتوي حبة البركة على العديد من الخصائص التي تقلل الربو والسعال، ويمكنه أيضًا علاج التهاب اللوزتين والإنفلونزا والتهاب الحلق.

الحماية من الإشعاع تلعب حبة البركة دورًا مهمًا في تقوية الذاكرة وتحسينها، لأنها تساعد في حماية الجسم من الإشاعات الخارجية المختلفة (خاصة تلك التي تتلف خلايا الدماغ وتضر بها)، لذلك يمكنها تعزيز الصحة العقلية بشكل جيد.

حماية الشعر يتم استخلاص زيت من حبة البركة يجعل الشعر لامعًا وقويًا وسميكًا، حيث إلى أن زيت الحبة البركة يمكن أن يحفز ويقوي الشعر ويمنع تساقطه.

حماية البشرة كما أن حبة البركة تعمل على تخلص الجلد من الأعراض الكثيرة التي تصيب الجلد، مثل حب الشباب وجفاف الجلد والشيخوخة المبكرة، لأن حبة البركة تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة وبعض الأحماض الدهنية، مثل حمض اللينوليك، الذي يمكن أن يحمي الجلد من الأمراض.

فقدان الوزن إذا كان شخص ما يريد إنقاص الوزن وفقدان الوزن، فإن بذور حبة البركة مهمة للغاية، لأن تناول ملعقة صغيرة من حبة البركة كل صباح وعلى معدة فارغة يعمل على تقليل الكثير من الوزن الزائد.

الحصول على جسم صحي إن تناول ملعقة كبيرة من حبة البركة يوميًا سيزيد من مستويات الطاقة ويجدد شباب الجسم، خاصة عند تناولها في الصباح، ستجد أنه يمكن أن يحسن كفاءة العمل ويعزز التركيز واليقظة.

حساسية الأنف بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الأنف فإن تناول حبة البركة التي تحتوي على خصائص مضادة للحساسية، يمكن أن تقلل الأعراض الشائعة للحساسية، مثل حكة الأنف، والاحتقان، وسيلان الأنف، والعطس.

أضرار حبة البركة

عند استخدامه مباشرة على الجلد لدى بعض الأشخاص، فقد يتسبب في بعض الأحيان في حدوث التهاب الجلد التماسي اي حساسيه للجلد.

قد يؤدي الإفراط في استخدامه إلى تليف الكبد والكلى، ويمكن أن يتفاعل أيضًا مع العديد من الأدوية (مثل حاصرات بيتا أو مواد التخثر مثل الوارفارين)، لذلك يوصى بالتوقف عن استخدام هذا الزيت قبل أسبوعين من أي عملية جراحية.

في بعض الأحيان يمكن أن تكون سامة، عند تناولها بكميات كبيرة، لاحتوائها على مادة تسمى الميلامين، وهي مادة سامة يمكن أن تسبب ظهور بثور سائلةعلى سطح الجلد ويمكن أن تسبب أيضًا آثارًا جانبية.

استخدام حبة البركة في الطعام

يمكن تحميصه قليلاً ثم طحنه ثم إضافته إلى الخبز والأطباق المختلفة.

بعض الناس يخلطون حبة البركة كما هي، أو يستخدمونها بالعسل أو الماء، أو يضيفونها إلى المشروبات، والشوفان، والحليب، إلخ.

تأتي مكملات حبة البركة على شكل كبسولات تحتوي على جرعة مركزة من حبة البركة أو متوفرة في شكل زيت.

تحذيرات أستخدام حبة البركة

في بعض الحالات، يجب توخي الحذر الشديد عند تناول حبة البركة، وسيتم اتباع بعض الحالات

الحمل والرضاعة يعتبر تناول حبة البركة بأعتدال مع الطعام آمنًا أثناء الحمل، لكن تناول جرعات عالية من حبة البركة قد يكون غير آمن لأنه يمكن أن يبطئ أو يمنع تقلصات الرحم.

الأطفال بالنسبة للأطفال، قد تكون حبة البركة آمنة لفترة قصيرة والكمية الموصى بها.

حدوث نزيف يمكن أن يؤدي حبة البركة إلى حدوث نزيف وقد يبطئ تخثر الدم ويزيد من خطر النزيف.

مريض السكر قد يؤدي استهلاك حبة البركة إلى خفض مستويات السكر في الدم لدى بعض الأشخاص، فعند تناول مرضى السكري ل حبة البركة، راقب علامات نقص السكر في الدم وانتبه إلى النسبة المئوية.

العمليات الجراحية يؤثر حبة البركة على التحكم في مستويات السكر في الدم، ويخفض مستويات السكر في الدم، وقد يجعل بعض الناس يشعرون بالنعاس، بالإضافة إلى ذلك قد يزيد من خطر النزيف، لذلك يجب إيقاف الدواء قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة.

Source almowaten

