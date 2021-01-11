حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين في المملكة

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تنشط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.





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