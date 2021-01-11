محمد الفلاح - رويترز: أمريكا تقترب من تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية

الإثنين 11 يناير 2021

كشفت "رويترز"، الإثنين، أن الولايات المتحدة تعتزم تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.



ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة، لم تسمهم، أن واشنطن تعتزم تصنيف مليشيا الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

وقال مصدران إن الإعلان قد يتم بحلول يوم الإثنين قبل أيام من تولي إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المهمة من إدارة الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني.

يأتي ذلك بعد أيام من تفجير مطار عدن، جنوبي اليمن، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أسفر عن سقوط 135 قتيلاً وجريحاً من المدنيين والصحفيين وموظفي الصليب الأحمر الدولي.