شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يبحث الفرص الاستثمارية لتطوير «واس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية ، في اجتماعه الثامن عشر، أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية د. ماجد القصبي، عددًا من التقارير، ومنها تقرير اللجنة التنفيذية للجنة التطويرية، وما طرحته من محاور للإسهام في مواصلة تطوير أعمال الوكالة وأدائها.

واطلع د. القصبي على أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، معربًا باسمه، واسم أعضاء مجلس الإدارة ونيابة عن المنظومة الإعلامية كاملة، عن الشكر والتقدير لرئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين، على ما بذله من جهود بارزة وإسهامات ملموسة في تطوير وارتقاء وكالة الأنباء السعودية، وعن الشكر لمنسوبي «واس» كافة.

واستعرض الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بالإضافة إلى تدارس الفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها بهدف تعزيز الموارد المالية لوكالة الأنباء السعودية.