شكرا لقرائتكم خبر عن 75 طن تمور للمحتاجين في ولاية جوبالاند الصومالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 75 طنا من التمور في محافظة كيسمايو التابعة لولاية جوبالاند الصومالية، استفاد منها 56، 250 فردا، وذلك بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال.

وأوضح مدير فرع المركز في أفريقيا بالإنابة يوسف الرحمة أن التوزيع شمل خمسة مواقع في المديريات التابعة لمحافظة كيسمايو وهي مديرية علنلي، ومديرية فرجنو، ومديرية فانولي، ومديرية حي العمال، ومقر ذوي الاحتياجات الخاصة، وقرية جوب وين التي تبعد عن المحافظة حوالي 8 كيلو مترات.

من جهته أشار مدير المشاريع بالبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي د. أحمد موسى إلى أنه تم تخصيص جزء من المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين الذين هم بأمس الحاجة للمساعدة، وليس لديهم مصادر دخل أو حرفة تعينهم بعد الله في كسب عيشهم، مقدما شكره للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على مد يد العون والمساعدة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع المركز لتوزيع 300 طن من التمور على المحتاجين واللاجئين في الصومال.