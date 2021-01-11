شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ألف مستفيد من طب الأسنان بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم مركز طب الأسنان التخصصي بنجران خدماته لـ 28315 مراجعًا خلال العام 2020م.

وأوضحت صحة نجران أن أطباء الأسنان أجروا 661 عمليةً جراحيةً للفم والأسنان، و1844 تركيبة منها 1370 تركيبة ثابتة، و474 تركيبةً متحركةً، وإجراء 2065 حالة حشو، إضافة إلى إجراء 666 عملية تقويم أسنان.

وقد قامت صحة نجران بتشغيل 5 عيادات أسنان مناوبة في مراكز الرعاية الصحية بنظام الدوام الممتد لـ16 ساعة، وشملت المراكز الصحية في حي الفهد الشمالي، وحي الضباط، وحي الحضن، وحي الشرفة، ومركز سلطانة شرورة، وذلك بهدف التسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم، حيث يمتد العمل بها حتى الساعة 12 ليلًا.