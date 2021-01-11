شكرا لقرائتكم خبر عن 124 حديقة و16 واجهة بحرية لزوار جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جهزت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة أكثر من 124 حديقة بمساحة تزيد على 3 ملايين متر مربع، و16 واجهة بحرية بمساحة 3 ملايين و755 ألف متر مربع، و130 ملعب كرة قدم، إذ تستقبل الواجهاتُ البحرية والحدائق العامة والمتنزهات بالمنطقة حاليًا الكثير من الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها جهزت العديد من المواقع السياحية بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز منطقة جازان ليتوافد إليها الأهالي والمقيمون والزوار، موضحا أن الأمانة والبلديات المرتبطة بها تواصل مهامها اليومية في الإشراف على 2248 مطعمًا للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة لمرتادي تلك المطاعم بصفة دورية، إلى جانب تخصيص نحو 5512 عامل نظافة وتخصيص 1124 من الآليات والمعدات لجمع ونقل النفايات والتخلص منها.

وأكد حرص الأمانة والبلديات المرتبطة بها على رفع مستوى الخِدْمات البلدية، التي تقدمها لتلبية احتياجات الأهالي والزوار والمقيمين، ومواكبة توافدهم للمواقع السياحية العامة، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حِفَاظًا على صحة وسلامة الجميع.