شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز كفاءة 12 ألف كيلو طرق بالمناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة النقل عددا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في جميع مناطق المملكة، خلال شهر ديسمبر 2020 الماضي، للمساهمة في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها، من خلال فحصها وتحديد احتياجاتها بناء على العديد من الإجراءات والدراسات والاختبارات، والعديد من الأعمال الدورية على الطرق.

كما نفذت الوزارة العديد من المشروعات المساهمة في تعزيز كفاءة التشغيل، من خلال مسح الأضرار بالأسطح الأسفلتية بطول إجمالي يبلغ 12 ألف كيلومتر، وتنفيذ أعمال قياس معامل الوعورة العالمي للطرق بطول 207 كيلومترات، إضافة إلى المسح الجغرافي للمسارات الطولية بطول 500 كيلومتر، وتنفيذ 3400 نقطة بأعمال المسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال قياس مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق بطول إجمالي يبلغ 60 كيلومترا.

وتعكف الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.