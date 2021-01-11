شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 153 معتمرا إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
وسيتوجه المعتمرون من المطار مباشرة إلى مقر السكن؛ لقضاء فترة العزل الصحي الآمن، قبل أداء مناسك العمرة. وحرصت وزارة الحج والعمرة على تطبيق نموذج العمرة الآمنة للقادمين لأداء مناسك العمرة، ورفعت جاهزية كافة مقدمي الخدمات وشركات العمرة؛ لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن طيلة فترة إقامتهم بالمملكة؛ إنفاذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، ومتابعة وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن.
ودعت الوزارة، المعتمرين للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، إذ سيكون خلال هذه الرحلة الإيمانية تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والزوار، أبرزها: الوقاية والتطهير والتوعية، واتباع كامل الإرشادات التي وضعت لسلامة عمار بيت الله الحرام.