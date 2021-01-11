شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 153 معتمرا إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي أول فوج من المعتمرين القادمين من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، مكونا من 153 معتمرا، وذلك بعد صدور قرار استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضي المملكة، وسط تطبيق كافة التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية؛ لمنع انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وحفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وسيتوجه المعتمرون من المطار مباشرة إلى مقر السكن؛ لقضاء فترة العزل الصحي الآمن، قبل أداء مناسك العمرة. وحرصت وزارة الحج والعمرة على تطبيق نموذج العمرة الآمنة للقادمين لأداء مناسك العمرة، ورفعت جاهزية كافة مقدمي الخدمات وشركات العمرة؛ لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن طيلة فترة إقامتهم بالمملكة؛ إنفاذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، ومتابعة وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن.

ودعت الوزارة، المعتمرين للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، إذ سيكون خلال هذه الرحلة الإيمانية تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والزوار، أبرزها: الوقاية والتطهير والتوعية، واتباع كامل الإرشادات التي وضعت لسلامة عمار بيت الله الحرام.