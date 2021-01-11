شكرا لقرائتكم خبر عن 45 ألف متلق للقاح بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوز عدد المستفيدين من تلقي اللقاحات في مركز جدة أكثر من 45 ألف مستفيد من الفئات المستهدفة، التي تمثلت في كبار السن والممارسين الطبيين وأصحاب الأمراض المزمنة، ومَنْ تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً، وسط منظومة عمل تبدأ باستقبال المستفيد وتسجيل بياناتها حتى توديعه بالورود وفي زمن قياسي لا يتجاوز الـ 20 دقيقة.

وقال المدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة د. محمد فلمبان لـ ”الخليج 365”، إن مركز جدة للقاحات يستقبل أعدادا كبيرة، تتجاوز في اليوم أكثر من 5 آلاف مستفيد يومياً وسط حزمة من التنظيم والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمستفيدين والعاملين في المركز من الكوادر الطبية والإدارية ليتجاوز عدد المستفيدين من يوم افتتاح المركز 24 ديسمبر حتى أمس، أكثر من 45 ألف مستفيد.

وأضاف: يعمل في مركز اللقاحات بمحافظة جدة أكثر من 150 موظفاً من الأطباء والممرضين والكوادر الإدارية والفنية، إضافة إلى توفير 78 غرفة مخصصة للتطعيم، وصالات انتظار للمرافقين، ومواقع للراحة والانتظار بعد تلقي التطعيم للتأكد من سلامة المستفيد مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للجميع.