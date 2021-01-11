شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: إصدار 4.5 مليون وكالة إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل عن إصدار أكثر من 4.5 مليون وكالة إلكترونية، بمعدل 5754 وكالة في اليوم الواحد طوال أيام الأسبوع، منذ تدشين الخدمة، قبل نحو عامين.

وأوضحت الوزارة أن التحوّل الرقمي للتوثيق أنهى التعاملات الورقية، مع إطلاق العديد من الخدمات، أهمها إصدار الوكالة الإلكترونية، التي لن يكون معها المستفيد مضطرًا لزيارة كتابات العدل، مؤكدة أنه يمكن إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال بوابة ناجز najiz.sa، للمستفيدين الذين سبق لهم أن أصدروا وكالات.

وأشارت إلى أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحّد، الوكالات والإقرارات، إصدار وكالة إلكترونيًا، واختيار نوع الوكالة، إضافة وكيل، اختيار بنود الوكالة وتحديد، مؤكدة المضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مؤكدة حرصها على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات «القضاء والتنفيذ والتوثيق».