شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل لدراسة صناعة الخطوط الحديدية حتى 4 فبراير والان نبدء بالتفاصيل
ويتيح المعهد التسجيل الكترونيا اعتبارا من 11 يناير الجاري حتى الخميس 4 فبراير المقبل.
وأوضح مدير المعهد م. عبدالعزيز الصقير، أن التدريب سيبدأ الأحد 4 أبريل المقبل في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر عامين، متبوعة بستة أشهر كتدريب على رأس العمل في شركة «سار»، مؤكدا أن الطالب سيتقاضى مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى، ترتفع إلى 3 آلاف ريال شهريا خلال التدريب في السنة الثانية، ويسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية.
وأضاف: إن المتدرب يحصل على تأمين طبي شامل، فيما تتضمن الاشتراطات اللازمة للالتحاق أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على شهادة الثانوية العامة «علمي» بمعدل لا يقل عن 80 %، وحاصلا على 70 % في اختبار القدرات العامة، ولائقا طبيا، ولا يتجاوز عمره 23 عاما، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.