شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل لدراسة صناعة الخطوط الحديدية حتى 4 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب»، عن فتح باب التسجيل للشباب السعودي من خريجي الثانوية العامة للتدريب في برنامج متخصص ينتهي بتخريج فنيي صيانة البنية التحتية، وصيانة العربات والقاطرات، والإشارات والتحكم، إلى جانب قيادة القطارات، ضمن عدد من التخصصات النوعية في صناعة الخطوط الحديدية، للعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».

ويتيح المعهد التسجيل الكترونيا اعتبارا من 11 يناير الجاري حتى الخميس 4 فبراير المقبل.

وأوضح مدير المعهد م. عبدالعزيز الصقير، أن التدريب سيبدأ الأحد 4 أبريل المقبل في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر عامين، متبوعة بستة أشهر كتدريب على رأس العمل في شركة «سار»، مؤكدا أن الطالب سيتقاضى مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى، ترتفع إلى 3 آلاف ريال شهريا خلال التدريب في السنة الثانية، ويسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية.

وأضاف: إن المتدرب يحصل على تأمين طبي شامل، فيما تتضمن الاشتراطات اللازمة للالتحاق أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على شهادة الثانوية العامة «علمي» بمعدل لا يقل عن 80 %، وحاصلا على 70 % في اختبار القدرات العامة، ولائقا طبيا، ولا يتجاوز عمره 23 عاما، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.