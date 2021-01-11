شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 98 طنا من مخلفات الأمطار بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت أمانة الطائف فرق معالجة آثار الأمطار والسيول في كل المواقع، التي تأثرت بالحالة المطرية، والتي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وأزاحت صهاريج شفط المياه التجمعات المائية من 18 موقعاً غير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، كما أزالت فرق النظافة 98 طناً من المخلفات الصلبة والأتربة، التي جرفتها السيول إلى الشوارع وبالقرب من مناهل التصريف.

ورصدت أمانة الطائف أداء شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بأحياء الطائف، من خلال متابعة تصريف المياه داخل المنهولات والعبارات، وعملت فرق ميدانية مخصصة على متابعة أداء فتحات التصريف للعبارات ورصد كثافة المياه وفاعلية التصريف، موضحة أنها فعلت خطط العمل خلال فترة هطول الأمطار، التي شملت نشر فرق للطوارئ قبل بدء الحالة المطرية ومتابعة عبارات التصريف، وتنفيذ أعمال النظافة الخارجية والداخلية، ونشر معدات الشفط بالمواقع، التي لا تخدمها شبكات التصريف، إذ تعاملت بشكل فوري لشفط تجمع المياه وإعادة فتح الطرق، ومتابعة أداء الأنفاق وكفاءة تصريف مياه السيول.