شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 318 كجم دجاج فاسد بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت بلدية محافظة النعيرية، 318 كجم دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي، داخل مسلخ دواجن عشوائي بأحد استراحات سوق الأنعام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية والرقابية بالمحافظة.

وأوضح رئيس البلدية م. نايف الرجباني، أنه تم رصد عدد من المخالفات منها عدم وجود رخصة، وتواجد عاملين بدون شهادة صحية، مع مخالفة الاشتراطات الصحية بالكامل، بالإضافة لرصد كمية كبيرة من الدجاج تظهر عليها علامات التلف والفساد ومذبوحة بطريقة غير صحية، مؤكدا استمرار تكثيف الحملات الرقابية لحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المحافظة، مضيفا إن الفرق المختصة بالبلدية فور رصد المخالفة بادرت بالتنسيق مع شرطة المحافظة للخروج على الموقع وإغلاق المسلخ المخالف.

وأهاب الرجباني بالجميع بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال مركز 940 مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتباعد الاجتماعي، وذلك لسلامة الجميع.