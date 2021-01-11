شكرا لقرائتكم خبر عن 44 حافظا وحافظة للقرآن الكريم في «قبس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس مجلس إدارة قبس للقرآن والسنة والخطابة د. أحمد البوعلي، عن تقديم 142 برنامجا ونشاطا و70 دورة تدريبية وتأهيلية، و44 خاتمة، فيما بلغت الأوجه المنجزة من القرآن الكريم 26500 وجه، وعدد المحفوظات من السنة النبوية 517 حديثا، مشيرا إلى تقديم الخدمات لـ 8744 مستفيدا ومستفيدة، خلال عام 2020.

وأشار إلى تقديم المؤسسة، 25 مبادرة منها 6 باسم «معا لنطمئن» للتوعية بجائحة كورونا وطمأنة المجتمع وحثه على الحيطة والحذر، والالتزام بإجراءات المملكة الوقائية والاحترازية، و19 حملة توعية بالأيام العالمية والعربية والوطنية بما يعكس ارتباط المؤسسة وأنشطتها بمعايشة قضايا المجتمع وتوعيته من خلال مفهوم الكتاب والسنة، ورافق ذلك - أيضا- عدد من التصاميم التوعوية بالجائحة إضافة إلى تقديم 38 حلقة لبرنامج أثير على إذاعة نداء الإسلام.

وأوضح «البوعلي»، أن الأنشطة شملت 5 مسابقات إلكترونية عبر «تويتر»، وصل مجموع التفاعل فيها لـ 210434، ومجموع المشاهدات 2033427.

وبين أن إنجازات القسم النسائي شملت دورة المتشابهات التي تهدف إلى تثبيت حفظ القرآن الكريم، وبلغ عدد المشاركات من داخل وخارج المملكة 2000 مشاركة وخرجت الدورة 30 حافظة خلال الفصل الدراسي الأول من عام 1442هـ.