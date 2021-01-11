شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف زهرة موسمية بجوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت جهود بلدية جوف بني هاجر عن 5300 متر مربع مسطحات خضراء، وتمديد شبكات ري بطول 1240 مترا طوليا و388 رشاشا مائيا، وإضافة 10 آلاف شتلة زهور موسمية، و330 شجرة متنوعة، وذلك ضمن جهود البلدية لزيادة الرقعة الخضراء، ونصيب الفرد منها، تماشيا مع مبادرات البلدية في إطار اهتمامها بالبيئة والزراعة واستمرار المحافظة عليها.

وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر م. محمد بن علي اليامي، أن البلدية وضعت خطة للارتقاء بالمرافق العامة وزيادة المساحات الخضراء وتشجير وزراعة الشوارع الرئيسية وإضافة لمسات جمالية على المداخل والميادين، مؤكدا أن العمل جارٍ في زراعة عدد من الشوارع الرئيسية والمداخل والحدائق، وفقا لأفضل المعايير تحقيقا للأهداف التجميلية والبيئية، بالتوازن مع النمو السكاني والانتشار العمراني بالمنطقة.