شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 «مغاسل» مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة صحة البيئة، التابعة لبلدية وسط الدمام، 3 مغاسل للملابس، وذلك لمخالفة الاشتراطات الصحية، وتدني مستوى النظافة العامة ونظافة العاملين.

من ناحية أخرى، أزالت إدارة التشوه البصري، أكثر من 54 مترا مكعبا من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم، في عدد من الأحياء السكنية، وذلك ضمن جهودها للمحافظة على النظافة العامة، وتحسين المشهد الحضري في المنطقة.

وواصلت إدارة الرقابة العامة، بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة الدمام، حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة، ورفعت عددا من البسطات المخالفة.