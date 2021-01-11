شكرا لقرائتكم خبر عن 2499 بلاغا و878 استفسارا لـ«940» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية 2499 بلاغًا، و878 استفسارًا، و10 تقارير، بالإضافة إلى 43 طلبًا، وذلك خلال أسبوع، وبالتحديد في الفترة بين 3 و9 يناير الجاري.

شملت المخالفات 157 بلاغًا عن أعطال الإنارة، و810 للنظافة العامة، و74 للمباني، و20 بشأن الاستثمار، إضافة إلى 606 عن الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، و31 للأمن والسلامة، و580 لصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، و93 بشأن الحدائق، و128 للأسواق.

من ناحية أخرى، تلقى المركز، يوم أمس الأول، 8 بلاغات صحية بمخالفة التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيدـ19»، منها بلاغان بشأن النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، وبلاغ بوجود زحام داخل المنشآت، إضافة إلى 5 بلاغات بشأن مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلقَ المركز أي بلاغات تتعلق بعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، أو الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، أو مخالفات مساكن العمال.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مطالبًا بالحرص على ارتداء الكمامات داخل المنشآت طوال الوقت، والالتزام بعدم التزاحم عند دورات المياه، ومغاسل الوضوء، وذلك باتباع الملصقات الأرضية، لضمان مسافة آمنة بمقدار متر ونصف المتر على الأقل بين كل شخص وآخر.