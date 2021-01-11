الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

محمد بن سلمان: الاستثمار في ذا لاين يأتي بدعم من الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة

متابعات الخليج 365 - نيوم

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الاستثمار في مشروع مدينة ذا لاين يأتي بدعم من الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع مدينة “ذا لاين” في نيوم الذي يعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة “ذا لاين” مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل “ذا لاين” على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

