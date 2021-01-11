الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

فيديو.. محمد بن سلمان يستعرض مع وزير خارجية إيطاليا أوجه العلاقات والفرص الواعدة لتطويرها

متابعات الخليج 365 - واس

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مخيمه بالعُلا، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا لويجي دي مايو.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

فيما حضر من الجانب الإيطالي رئيس ديوان وزارة الخارجية ايتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.

