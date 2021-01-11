شكرا لقرائتكم خبر عن عدونا واحد .. خليجنا موحد رغم أنف المُغرضين والان مع التفاصيل
وأفرد البيان الختامي مساحة كبيرة تتعلق بالعلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بمبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. ورفضت القمة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أية جهة كانت، وضرورة الكف عن الأعمال الاستفزازية عبر إذكاء الصراعات والفتن. وأعطى البيان أولوية حول مواصلة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية.
وشددت القمة على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته مواجهة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون. وجددت القمة أيضا على مواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية. لقد ولّى أكثر من 50 مليون مواطن ومقيم يعيشون في الدول الخليجية شطر «قاعة مرايا» التحفة المعمارية التي تقع تحت أديم سماء «العلا» الأسبوع الماضي وتابعوا باهتمام مخرجات «قمة المصالحة» التي شهدت مصارحة ومصالحة في عاصمة الجبال والآثار العريقة.. لقد استوت سفينة مجلس التعاون على العلا (عروس الجبال) وأصبح عدونا واحدا وخليجنا موحدا في وجه المغرضين.