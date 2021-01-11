شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف موظفة سجلن في «وصول» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سجل 10 آلاف موظفة في منشآت القطاع الخاص في برنامج دعم المرأة العاملة وذلك بعد رفع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، سقف الدعم المالي للمستفيدات من (وصول) إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً.

ووفْقاً للآلية الجديدة للبرنامج بات بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً.

وحرصاً على سلامة المستفيدات من برنامج «وصول» وضمان الجودة والأمان في النقل، يكون تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل، ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج، حيث يغطي البرنامج 13 منطقة تشمل الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

ويمكن لموظفات القطاع الخاص التسجيل في برنامج «وصول» من خلال الرابط http://wusool.sa.