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السعودية | ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي المستجدات الإقليمية والدولية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مخيمه بالعُلا، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا لويجي دي مايو.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

فيما حضر من الجانب الإيطالي رئيس ديوان وزارة الخارجية ايتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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