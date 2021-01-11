شكرا لمتابعة خبر عن الإطاحة بـ 4 أشخاص اعتدوا على مقيم وسلبوا منه 140 ألف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة - بفضل الله - تمكنت من القبض على مواطن و (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا بارتكاب جريمة اعتداء على مقيم وسلب مبلغ ( 140 ) ألف ريال كان بحوزته قيمة مشتريات لصاحب العمل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.