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الإطاحة بـ 4 أشخاص اعتدوا على مقيم وسلبوا منه 140 ألف ريال

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة - بفضل الله - تمكنت من القبض على مواطن و (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا بارتكاب جريمة اعتداء على مقيم وسلب مبلغ ( 140 ) ألف ريال كان بحوزته قيمة مشتريات لصاحب العمل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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