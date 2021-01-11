شكرا لمتابعة خبر عن مرور مكة يعلن إنشاء جسر علوي بشارع الحج ويدعو لاستخدام الطرق البديلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تنفيذ إنشاء جسر علوي بمنطقة شارع الحج، ودعت قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة.

‏وقالت إدارة مرور العاصمة المقدسة بأنه وبالتنسيق مع هيئة تطوير مكة سيتم تنفيذ إنشاء جسر علوي بمنطقة شارع الحج بتقاطع وادي جليل والخنساء، وذلك اعتباراً من غدا.

وأشارت المرور أنه يتم قفل الرئيسي الاتجاهين مع تحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة ، يتم تحويل القادمين من شارع الخنساء إلى إشارة البلدية الرابعة وتحويل القادمين من شارع وادي جليل إلى شارة الدواس.