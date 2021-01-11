شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: موجة برد قوية تؤثر على الرياض وتستمر 3 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تعرض الرياض لاقوى موجة برد منذ دخول الشتاء، مشيرا إلى أنها تستمر عدة أيام.

وقال الحصيني: "‏موجة برد شبه قوية من الثلاثاء 1442/5/28هـ ومتوقع استمرارها ثلاثة ايام- الا أن يصرفها الله -وهي أقوى موجة برد تؤثر على منطقة الرياض منذ دخول شتاء هذا العام 1442هـ" ٠

وأضاف: "متوقع ان تتراوح الصغرى بين "2"الى"6" درجة مئوية مع فرصة تشكل الصقيع خارج مدنها - باقي المناطق حول معدلاتها في الشتاء"