شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية تكشف مدة صلاحية الهوية الوطنية للمواطنين حسب الفئات العمرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مدة صلاحية الهوية الوطنية للمواطنين وذلك حسب الفئات العمرية.

وقسمت الأحوال المدنية الفئات العمرية للمواطنين في ما يتعلق بمدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية إلى 3 فئات، ولكل فئة مدة زمنية لصلاحيتها.

وأشارت إلى أن الفئة العمرية من 15-30 عاما تكون مدة صلاحية الهوية الوطنية 5 سنوات، وفئة 31-50 عاما تكون مدة صلاحيتها 10 سنوات، وللفئة 51 عاما فأكبر تكون مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية 20 عاما.

يجدر الإشارة إلى أنه بإمكان المواطن والمواطنة تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ180 يوما، ولا يتطلب ذلك تعبئة استمارة إلكترونية، فيما يتم احتساب غرامة قدرها 100 ريال من تاريخ انتهاء الهوية عند عدم تجديدها.