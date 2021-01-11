«أرامكو» تعلن رفع أسعار البنزين خلال شهر يناير

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد ، أسعار البنزين المُحدثة لشهر يناير الجاري؛ حيث حددت سعر بنزين 91 عند 1.62 للتر، وسعر بنزين 95 عند 1.75 للتر على أن يبدأ التطبيق، الاثنين.

ويتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا بأنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت «أرامكو»، قد أعلنت فبراير الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية؛ حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وتوفر شركة «أرامكو السعودية» جميع أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95؛ لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل على البنزين، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.