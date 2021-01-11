«الداير» تدشن هوية مهرجان البن الخولاني الثامن

دشن محافظ الداير نايف بن لبدة المشرف العام على مهرجان البن الخولاني، هوية المهرجان الثامن، والذي سيقام بمحافظة الداير.

وتحكي الهوية في تفاصيلها تدرجات نضوج ثمرة البن الخولاني ذائع الصيت في مدرجاتها السندسية باهية الجمال، كما تظهر أشكالًا من الزخارف الأثرية ترمز للفن المعماري الأصيل وبرمزية شجرة البن وأدوات استخدامه.

وربطت الهوية بين أصالة الماضي وإشراقة الحاضر مستشرفة المستقبل المزهر في جو تصنعه طقوس زراعة ورعاية وإعداد وصناعة البن الخولاني.

وتستضيف محافظة الداير مهرجان البن الخولاني في نسخته الثامنة أواخر يناير الجاري، والذي يقام بشكل سنوي برعاية من أمير منطقة جازان و بحضور نائبه.