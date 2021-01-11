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بالفيديو.. مواطن يغامر بحياته ويقتحم مجرى السيول في حائل

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الرياض - محمد عبدالله - رغم تحذيرات الدفاع المدني..

غامر مواطن بسيارته وعرّض حياته للخطر، باقتحام السيول التي شهدتها منطقة حائل، رغم تحذيرات الدفاع المدني. 

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب يقتحم بسيارته السيول الهادرة، غير عابئ بتعريض حياته للخطر. 

وأظهر الفيديو، الشاب تعثر السيارة وعدم قدرتها على مجابهة المياه السيول الجارفة، وبعد محاولات مضنية تمكنت السيارة من الخروج من مجرى السيل بصعوبة بالغة.

وفي سياق ذي صلة، ذكر بيان للدفاع المدني، اليوم الأحد، أن فرق الإنقاذ بمدني حائل ما زالت تواصل البحث عن مواطن فُقد مساء أمس، أثناء هطول الأمطار والسيول الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي صورًا لعملية البحث عن المواطن المفقود من قبل رجال الدفاع المدني.

ومن حين إلى آخر تجدد المديرية العامة دعوتها الجميع إلى أخذ الحيطة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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