أنتوني فيفس: «ذا لاين» يوفر فرص عمل ويحمي الطبيعة

قال أنتوني فيفس، الرئيس التنفيذي للتطوير الحضري في مشروع نيوم، سيوفر 380 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أنه سيخلق وظائف وسيساعد في نمو الاقتصاد السعودي.

وأكد كبير تنفيذيي التطوير الحضري لنيوم، في تصريحات لفضائية «العربية»، أن مشروع «ذا لاين» رد على مشاكل البشر ضد البيئة، مؤكدًا أن سر المشروع تكمن في توفير العمل لليد العاملة وحماية الطبيعة.

وتابع فيفس: «لن تحتاج للتنقل في مشروع «ذا لاين»؛ حيث كل شيء متاح بالقرب منك، وكشف أن أعمال البناء في المشروع ستكون هذا العام وسينتهي العمل به 2030».

كبير تنفيذيي التطوير الحضري لـ #نيوم: مشروع "ذا لاين" رد على مشاكل البشر ضد البيئة#مشروع_ذا_لاين #whatisTHELINE

#العربية pic.twitter.com/lhT8MkH8Q3 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 10, 2021

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