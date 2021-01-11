58% من الأمطار بمكة وعسير وجازان

كشفت بيانات صادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إجمالي كميات هطول الأمطار على مناطق المملكة خلال الـ5 أشهر منذ بداية العام 1442 بلغت نحو 14128.79 ملم، استحوذت منها مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان على 57.7% من إجمالي الكميات.

وأظهر رصد البيئة والمياه والزراعة، أن إجمالي كميات هطول الأمطار بمنطقة مكة المكرمة بلغت 3667.99 ملم، تلتها منطقة عسير بـ2455.66 ملم، ثم منطقة جازان بـ2029.68 ملم، وجاءت منطقة نجران الأقل بـ3 ملم، فيما جاءت كميات الأمطار خلال شهر ربيع ثاني الأكثر بـ5163.27 ملم بنسبة 36.5%، ثم خلال 27 يوما من جمادى الأولى بـ3753.71 ملم بنسبة 26.6%، ثم شهر محرم بـ3094.95 ملم بنسبة 21.9%.

زخات من البرد

شهدت محافظتا تنومة والنماص والمراكز التابعة لهما أمس، أمطارا تراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة، كما انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ ولامست 2 مئوية وهطلت على قرى شمال تنومة زخات من البرد غطت المسطحات الزراعية والأراضي، وساهمت درجات الحرارة المنخفضة في تجمع كومات البرد في قرى «مرو» و «ذا الحلاة» كما شهدت قرى بللحصين «رؤوس شري» تجمعات ثلوج وهي المنطقة الأكثر برودة على مدار العام.

وسجلت درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا مع استمرار هطول الأمطار والبرد؛ مما اضطر أغلب السكان للتوجه إلى محافظات ومراكز تهامة الدافئة.

تصريف المياه

نشرت أمانة الطائف فرق معالجة آثار الأمطار والسيول في كافة المواقع التي تأثرت بالحالة المطرية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وأزاحت صهاريج شفط المياه التجمعات المائية من 18 موقعاً غير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، كما أزالت فرق النظافة 98 طناً من المخلفات الصلبة والأتربة التي جرفتها السيول إلى الشوارع وبالقرب من مناهل التصريف.

ورصدت الأمانة أداء شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول، من خلال متابعة تصريف المياه داخل المنهولات والعبارات، وعملت فرق ميدانية مخصصة على متابعة أداء فتحات التصريف للعبارات ورصد كثافة المياه وفاعلية التصريف.

وأوضحت الأمانة أنها تعاملت بشكل فوري لشفط تجمع المياه وإعادة فتح الطرق، ومتابعة أداء الأنفاق وكفاءة تصريف مياه السيول.

كميات هطول الأمطار بالملم

14128.79

3094.95

محرم

1031.24

صفر

1085.62

ربيع الأول

5163.27

ربيع الثاني

3753.71

جمادى الأولى

مناطق المملكة

754.93 الرياض

3667.99 مكة المكرمة

1441.08 المدينـة المنورة

767 القصيم

484.4 الشرقية

2455.66 عسير

288 تبوك

292.95 حائل

107.6 الحدود الشمالية

2029.68 جازان

3 نجران

1721.4 الباحة

115.1 الجوف