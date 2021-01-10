شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. ضبط 4 اعتدوا على مقيم وسلبوا أمواله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن وثلاثة مقيمين اعتدوا على مقيم وسلبوا الأموال التي كانت بحوزته.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة - بفضل الله - تمكنت من القبض على مواطن و (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا بارتكاب جريمة اعتداء على مقيم وسلب مبلغ ( 140 ) ألف ريال كان بحوزته قيمة مشتريات لصاحب العمل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.