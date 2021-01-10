السديس عن إطلاق ذا لاين: يصب في تطوير بيئة الإنسان السعودي وإيصالها للعالمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بأن الإنسان احتل في الإسلام أعظم مكانة، وأعلى منزلة، فقد نوه القرآن الكريم بشأنه وأشار إلى رفعة منزلته وعلو قدره، فنشاهد اليوم تكريم هذا الإنسان والاهتمام به والعناية الفائقة من خلال ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من خلال الإعلان عن مشاريع عملاقة تهتم بالإنسانية والأرض وطبيعتها. قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾

وذكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن ولي العهد برهن للعالم أجمع من خلال كلمته عندما قدم مشروع ذا لاين المدينة المليونية والتي يبلغ طولها (170كم)، وتحافظ على (95%) من الطبيعة في أراضي نيوم من خلال صفر سيارات وشوارع وانبعاثات كربونية، هذا الاهتمام وهذه العناية بالإنسان والطبيعة.

وقال الشيخ السديس: إن هذا المشروع الرائد يمثل رؤية طموحة، وهو من أهم مخرجات رؤية الخير والعطاء 2030 ويصب في تطوير بيئة الإنسان السعودي سعيًا لإيصالها للعالمية.

كما قال: خلق الله- عز وجل- الإنسان، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلًا، واستخلفه في الأرض ليقوم بعمارتها وإصلاحها، وأعانه على هذا الدور بالعلم والمعرفة، وأوحى إليه برسالته، وشرع له من التكاليف ما يسمو بإنسانيته، ويرقى بآدميته، فاليوم المملكة العربية السعودية تترجم هذا على أرضها برؤية طموحة (رؤية 2030) وبقيادة شابة قوية إِرَادِيًّا ومعرفيًّا، فنسأل الله- عز وجل- لهذا الوطن الغالي مزيدًا من التقدم والازدهار، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان العون والتوفيق والسداد، وللإنسان علمًا نافعًا يخدم به الأرض ويسعى لعمارتها والحفاظ على طبيعتها.

