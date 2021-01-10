هل تصل درجات الحرارة إلى الصفر في الرياض خلال الـ10 أيام المقبلة؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل: إنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تدني درجات الحرارة إلى الصفر مئوية في الرياض خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الحقيل، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أنه لا صحة لوصول درجات الحرارة للصفر في الرياض خلال هذه الأيام ولا خلال الـ10 أيام المقبلة، متابعًا أن المتوقع موجة باردة تخفض الحرارة عن الحالي 3 درجات تقريبًا، والأقل المتوقع للرياض 6 لـ7 درجات فجرًا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، ومكة المكرمة تشمل السواحل منها، فيما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

