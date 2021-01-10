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السعودية وإيطاليا توقعان مشروع مذكرة تفاهم للحوار الإستراتيجي بين البلدين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

السعودية وإيطاليا توقعان مشروع مذكرة تفاهم للحوار الإستراتيجي بين البلدين

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في محافظة العُلا اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية إيطاليا لويجي دي مايو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض النتائج والحلول التي قدمتها رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين للعام 2020، والتنسيق مع الدول الأعضاء لاستكمالها وتعزيزها خلال رئاسة إيطاليا المقبلة للمجموعة في العام الحالي 2021.

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية إيطاليا 1

ثم وقع سمو وزير الخارجية مع معالي وزير الخارجية الإيطالي مشروع مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية في البلدين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة المتينة بين البلدين الصديقين.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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