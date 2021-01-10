الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا للعلاج من مضاعفات كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

عاد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى ألمانيا، الأحد، لاستكمال العلاج من مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقًا بكوفيد-19، وفقًا لبيان رئاسي.

وجاء في البيان أن “علاج المضاعفات كان مبرمجًا قبل عودة الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك”.

وأضاف أن “إصابة الرئيس في قدمه ليست حالة مستعجلة”.

وذكر البيان أنه كان في توديع رئيس الجمهورية بالقاعدة الجوية ببوفاريك، كبار المسؤولين في الدولة.

ونقلت قناة “النهار” الجزائرية عن تبون في كلمة مقتضبة خلال مغادرته لألمانيا، جاء فيها: “كان مقررًا أن أعود لاستكمال العلاج وقد تُجرى لي عملية جراحية بسيطة”.

وتابع تبون: “أتمنى أن تكون مدة الغياب قصيرة، وسأكون في متابعة يومية مع المسؤولين”.

وفي 30 ديسمبر، عاد تبون للبلاد بعد رحلة علاج في ألمانيا دامت أكثر من شهرين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشف بيان للرئاسة وقتذاك أن تبون عاد على متن طائرة رئاسية أقلته من العاصمة الألمانية، برلين، إلى مطار بوفاريك العسكري في الجزائر.

