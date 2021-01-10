شكرا لقرائتكم خبر عن موقع «ذا لاين».. 40% من سكان العالم يصلون في 4 ساعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تقع مدينة «ذا لاین» في نیوم في الجزء الشمالي الغربي من السعودیة، عند طرف خلیج العقبة على البحر الأحمر. وتبرز أھمیة موقعھا على البحر الأحمر في كونھا على مفترق طرق العالم في شمال غرب المملكة، ما يدعم موقع نيوم بأن تكون مركزا عالميا للابتكار، إذ یستطیع 40% من سكان العالم الوصول إلى نیوم في أقل من 4 ساعات، كما أن نحو 13% من حركة التجارة العالمیة تمرُ عبر البحر الأحمر.

وتمنح مدينة «ذا لاين» للحياة على الأرض معنى جديداً، وتعكس نهجاً لا مثيل له في تطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة، إذ ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100%، مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون.

يذكر أن ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أعلن في وقت سابق (الأحد) إطلاق مشروع مدينة «ذا لاين» في نيوم الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة. وستضم مدينة «ذا لاين» مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.