شكرا لمتابعة خبر عن مفاجأة بشأن نظام العمل: الإجازة بأجر كامل " يومان " للموظفين و14 أسبوعًا للموظفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يترقب الكثير من الموظفين والموظفات في القطاعين العام والخاص الإعلان عن تعديلات نظام العمل، التي شغلت تفكيرهم خلال الفترة الماضية

وتضمنت تعديلات نظام العمل، رفع أجر المرأة العاملة في إجازة الوضع لمدة 14 أسبوعا بدلًا من 10 أسابيع، بالإضافة إلى أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين إذا كان العامل يعمل 8 ساعات.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رفعت مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع" ابتداءً من 6 يناير الجاري ولمدة شهر من تاريخه؛ لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المشروع يهدف إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030.