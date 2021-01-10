شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطنة تصدم الجميع بقيمة فاتورة المياه لمنزلها المغلق:" 48 ألف ريال " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

صدمت المواطنة حسناء فرحان، الجميع بقيمة فاتورة المياه لمنزلها المغلق، قائلة:" جاءت بقيمة 48689 ريال وتم غلق المياه عن المنزل ".

وأشارت " فرحان " خلال حوارها عبر برنامج " يا هلا ":" الفواتير متذبذبة "، مبينة:" فاتورة المياه لمنزلي المُغلق ارتفعت من 26 ريال إلى 3831 ريال خلال شهر واحد، والشهر التالي ارتفعت إلى 4243 ريال ".

وأكدت المواطنة، أنه لا يوجد استهلاك للمياه في منزلها، لافتة:" لم تصلني فاتورة المياه لمدة 6 أشهر رغم أن بياناتي محددة وجاءت قيمة الفاتورة 16 ألف ريال ثم جاءت الفاتورة التالية بقيمة 36 ألف ريال ".