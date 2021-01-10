شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توجه نصيحة مهمة للراغبين في السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الراغبين في السفر بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكداً أنها الطريقة الأنسب لتجعلنا في مأمن صحي لأي مكان نذهب إليه.
أكد أنه وفي الوقت الحالي لا يوجد اشتراطات بشأن الحصول على اللقاح سواء عند السفر أو الدخول للمملكة ، وهذه الأمور تخضع للدراسة والتقييم، ومتى رأت الدراسات والخبراء الحاجة لمثل هذه الأمور سيتم تحديث البرتوكولات في وقته.