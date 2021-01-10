شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توجه نصيحة مهمة للراغبين في السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الراغبين في السفر بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، مؤكداً أنها الطريقة الأنسب لتجعلنا في مأمن صحي لأي مكان نذهب إليه.

أكد أنه وفي الوقت الحالي لا يوجد اشتراطات بشأن الحصول على اللقاح سواء عند السفر أو الدخول للمملكة ، وهذه الأمور تخضع للدراسة والتقييم، ومتى رأت الدراسات والخبراء الحاجة لمثل هذه الأمور سيتم تحديث البرتوكولات في وقته.