شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. بردية شفا ‎الطائف تكسو الطرقات بالأبيض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أظهر مقطع فيديو، بردية قوية في شفا الطائف تكسو الطرقات بالأبيض، ويأتي ذلك بالتزامن مع هطول بردية كثيفة على الطائف.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون الطقس بارد نسبيا في أجزاء مختلفة من المملكة بينما يكون دافئ نسبي إلى مائل للحرارة على سواحل البحر الأحمر وتهامة جازان والباحة وعسير ومناطق الحجاز، كما يتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من حائل والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض إدارية، تكون الهطولات رعدية على أجزاء من جازان وعسير والباحة والطائف.

ومن المتوقع أيضا أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا بشكل محلي على أجزاء من عسير والباحة والطائف، وتكون الرياح نشطة السرعة على فترات على سواحل شمال منطقة مكة المكرمة تشمل شمال مدينة جدة ورابغ، كما تكون نشطة خلال ساعات الفجر والصباح على سواحل جنوب تبوك.