شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ردة فعل مواطن عندما شاهد الأرض تفترش بالبياض في النماص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

رصد مقطع فيديو وثقه مواطن من محافظة النماص خلال ساعات الصباح، حيث افترشت الأرض بالبياض إثر البردية التي شهدتها المنطقة.

وأضاف المواطن:" أعتقد أن الصباح هذا من أجمل الصباحات الشتوية في منطقة عسير وخاصة النماص بعد البردية التي شهدتها، فهناك مساحات واسعة غطتها البردية ، وكذلك الزراعات والجبال، بالإضافة إلى رائحة العرعر الذكية، وهو من الشجر المعمر الرائع ".

وأوضح أن قرى محافظة النماص تبعد عن مدينة أبها تقريبا 130 أو 140 كيلو، لافتا:" القادم أجمل في السعودية في بلد الخير والنماء، ولن ينقل هذا الفيديو الصباحي 10 % من الجمال، ويحفظ وطنا وينصر أبطالنا بالحد الجنوبي ".