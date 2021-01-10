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شاهد.. ردة فعل مواطن عندما شاهد الأرض تفترش بالبياض في النماص

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

رصد مقطع فيديو وثقه مواطن من محافظة النماص خلال ساعات الصباح، حيث افترشت الأرض بالبياض إثر البردية التي شهدتها المنطقة.

 

وأضاف المواطن:" أعتقد أن الصباح هذا من أجمل الصباحات الشتوية في منطقة عسير وخاصة النماص بعد البردية التي شهدتها، فهناك مساحات واسعة غطتها البردية ، وكذلك الزراعات والجبال، بالإضافة إلى رائحة العرعر الذكية، وهو من الشجر المعمر الرائع ".

 

وأوضح أن قرى محافظة النماص تبعد عن مدينة أبها تقريبا 130 أو 140 كيلو، لافتا:" القادم أجمل في في بلد الخير والنماء، ولن ينقل هذا الفيديو الصباحي 10 % من الجمال، ويحفظ وطنا وينصر أبطالنا بالحد الجنوبي ".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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