شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قانوني يوضح إجراءات وخطوات التقاضي عن الخطأ الطبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح المستشار القانوني، إبراهيم المسيطير، إجراءات وخطوات التقاضي عن الخطأ الطبي.

وقال " المسيطير " خلال لقائه عبر برنامج " سيدتي ":" على الشخص المتضرر من الخطأ الطبي أن يتقدم بشكوى لمدير المستشفى الذي حدث فيه الخطأ الطبي أو مدير الشؤون الصحية للمنطقة التابع لها بدلا من إرسالها لوزير الصحة ".

وأبان:" وزير الصحة له اختصاصاته وصلاحيات وليس مهيمن على ما يتعلق بالأخطاء الطبية "، لافتا:" في حال رفع شكوى يجب رفعها على الفريق الطبي كله وليس على طبيب بعينه وإضافة المستشفى للشكوى أيضا لأن الخطأ قد يكون لا علاقة له بالاستشاري وإنما بدر من الممرضة ".

وتابع:" يجب أن تكون الدعوى عامة، وعدم تخصيص شخص معين فيها كي لا يحرر شكوى أخرى ".